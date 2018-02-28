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28.02.2018  17:31   

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки

Возгорание произошло на балконе квартиры на улице Танкопия. В этот момент в доме находился 17-летний парень. Медики доставили его в больницу с отравлением угарным газом.


// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немишлянского отдела полиции сегодня около 9:40. Как выяснилось, загорелись вещи на балконе площадью 10 квадратных метров. По предварительным данным, произошло замыкание сети электроснабжения в связи с использованием на балконе прибора обогрева. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар.

Ученик 11 класса находился дома на больничном. Его мать в это время была на работе.

В настоящее время парень находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Факт события внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пожар, харьков
 
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