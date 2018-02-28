Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки

Возгорание произошло на балконе квартиры на улице Танкопия. В этот момент в доме находился 17-летний парень. Медики доставили его в больницу с отравлением угарным газом.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немишлянского отдела полиции сегодня около 9:40. Как выяснилось, загорелись вещи на балконе площадью 10 квадратных метров. По предварительным данным, произошло замыкание сети электроснабжения в связи с использованием на балконе прибора обогрева. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар.
Ученик 11 класса находился дома на больничном. Его мать в это время была на работе.
В настоящее время парень находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Факт события внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
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