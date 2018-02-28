28.02.2018 17:31

Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки

Возгорание произошло на балконе квартиры на улице Танкопия. В этот момент в доме находился 17-летний парень. Медики доставили его в больницу с отравлением угарным газом.



// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немишлянского отдела полиции сегодня около 9:40. Как выяснилось, загорелись вещи на балконе площадью 10 квадратных метров. По предварительным данным, произошло замыкание сети электроснабжения в связи с использованием на балконе прибора обогрева. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар.



Ученик 11 класса находился дома на больничном. Его мать в это время была на работе.



В настоящее время парень находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Факт события внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Полицейские устанавливают все обстоятельства.