01.03.2018 12:24

Харьковские таможенники обнаружили травку в баллоне для освежителя воздуха

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС обнаружили сразу двух нарушителей, которые перемещали наркотическое вещество.



// ГФС

Во время таможенного контроля автобуса «Кривой Рог - Москва», служебная собака таможенников Любомир сработала на пассажирское место за водителем, где был найден металлический баллон из-под освежителя воздуха с отрезанной верхушкой. Внутри баллона находились полиэтиленовые пакеты с «травкой» приблизительным весом 50 граммов. Ни один из пассажиров и водитель не признались, кому принадлежит обнаруженный баллон.



В тот же день в автобусе, который следовал из города Угледар в Москву, служебная собака харьковских таможенников Тайсон сработал на одного из пассажиров, который скрывал в кармане куртки полиэтиленовый пакет с 5 граммами конопли.



В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.



