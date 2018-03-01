Харьковские таможенники обнаружили травку в баллоне для освежителя воздуха

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС обнаружили сразу двух нарушителей, которые перемещали наркотическое вещество.
Во время таможенного контроля автобуса «Кривой Рог - Москва», служебная собака таможенников Любомир сработала на пассажирское место за водителем, где был найден металлический баллон из-под освежителя воздуха с отрезанной верхушкой. Внутри баллона находились полиэтиленовые пакеты с «травкой» приблизительным весом 50 граммов. Ни один из пассажиров и водитель не признались, кому принадлежит обнаруженный баллон.
В тот же день в автобусе, который следовал из города Угледар в Москву, служебная собака харьковских таможенников Тайсон сработал на одного из пассажиров, который скрывал в кармане куртки полиэтиленовый пакет с 5 граммами конопли.
В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажн.:
давл.:
ветер: