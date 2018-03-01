Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские таможенники обнаружили травку в баллоне для освежителя воздуха
01.03.2018  12:24   

Харьковские таможенники обнаружили травку в баллоне для освежителя воздуха

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС обнаружили сразу двух нарушителей, которые перемещали наркотическое вещество.


// ГФС

Во время таможенного контроля автобуса «Кривой Рог - Москва», служебная собака таможенников Любомир сработала на пассажирское место за водителем, где был найден металлический баллон из-под освежителя воздуха с отрезанной верхушкой. Внутри баллона находились полиэтиленовые пакеты с «травкой» приблизительным весом 50 граммов. Ни один из пассажиров и водитель не признались, кому принадлежит обнаруженный баллон.

В тот же день в автобусе, который следовал из города Угледар в Москву, служебная собака харьковских таможенников Тайсон сработал на одного из пассажиров, который скрывал в кармане куртки полиэтиленовый пакет с 5 граммами конопли.

В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  наркотики, таможня, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.02 Криминал и происшествия Бабушка сдала полиции приятеля-наркомана внука 21.02 Власть В Харькове будут судить закладчицу 20.02 Криминал и происшествия Харьковчанин изготовлял с своей квартире наркотики
 
 

Видео

Уборка главных магистралей, спусков и дворов. Как коммунальщики боролись со снегом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 