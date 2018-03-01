01.03.2018 16:32

Автомобиль с химическими веществами задержали на границе с Россией (ФОТО)

Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы помешали незаконному перемещению через границу химических веществ и товаров народного потребления.



// Госпогранслужба

Информацию о возможном незаконном перемещении товаров через границу пограничники получили заранее от оперативников Госпогранслужбы.

В указанное время патрулируя участок в районе населенного пункта Пильне, пограничній наряд обнаружил автомобиль «ВАЗ», на котором 47-летний украинец пытался незаконно переместить в Россию 67 килограммов химических удобрений и 50 пар джинсов.



Задержанный, транспортное средство и груз переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.