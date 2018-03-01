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01.03.2018  17:05   

АЗС в области торговала бензином собственного производства (ФОТО)

В Харьковской области функционировало незаконное производство фальсифицированных горюче-смазочных материалов.


// Facebook

Об этом в на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

Раболу предприяти прекратили сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции «Акциз-2018» и расследование уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины.

Было установлено, что на территории области осуществляется незаконное приобретение через подконтрольные предприятия сырой нефти и газового конденсата, из которых в дальнейшем на подпольном заводе путем нагрева и выпаривания изготавливают фальсифицированный бензин, дизельное топливо и мазут.  При этом используется промышленное оборудование, которое обеспечивает массовое производство.

Изготовленные горюче-смазочные материалы реализовывали через одну из АЗС области.

По результатам мероприятий, проведенных на территории АЗС и на подпольном заводе, изъято и передано на ответственное хранение нефть, газовый конденсат, бензин, мазут, абсорбент дизельного топлива и дизельное топливо, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 23,8 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Тэги:  фальсификат, азс, бензин, харьков
 
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