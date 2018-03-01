01.03.2018 17:05

АЗС в области торговала бензином собственного производства (ФОТО)

В Харьковской области функционировало незаконное производство фальсифицированных горюче-смазочных материалов.



// Facebook

Об этом в на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

Раболу предприяти прекратили сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции «Акциз-2018» и расследование уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины.

Было установлено, что на территории области осуществляется незаконное приобретение через подконтрольные предприятия сырой нефти и газового конденсата, из которых в дальнейшем на подпольном заводе путем нагрева и выпаривания изготавливают фальсифицированный бензин, дизельное топливо и мазут. При этом используется промышленное оборудование, которое обеспечивает массовое производство.



Изготовленные горюче-смазочные материалы реализовывали через одну из АЗС области.



По результатам мероприятий, проведенных на территории АЗС и на подпольном заводе, изъято и передано на ответственное хранение нефть, газовый конденсат, бензин, мазут, абсорбент дизельного топлива и дизельное топливо, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 23,8 млн грн.



Продолжаются следственные действия.