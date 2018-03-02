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02.03.2018  12:59   

В полуночном ДТП пострадали три человека (ФОТО)

Авария произошла в районе дома 173 по проспекту Героев Сталинграда около 00:05 2 марта.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Fiat и Mercedes, сообщили в патрульной полиции.

В результатее дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобилия Fiat и пассажир Mercedes.

Бригады скорой мeдицинской помощи госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства ДТП установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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