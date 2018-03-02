02.03.2018 12:59

В полуночном ДТП пострадали три человека (ФОТО)

Авария произошла в районе дома 173 по проспекту Героев Сталинграда около 00:05 2 марта.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Fiat и Mercedes, сообщили в патрульной полиции.

В результатее дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобилия Fiat и пассажир Mercedes.

Бригады скорой мeдицинской помощи госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства ДТП установит следствие.