В полуночном ДТП пострадали три человека (ФОТО)

Авария произошла в районе дома 173 по проспекту Героев Сталинграда около 00:05 2 марта.
Участниками ДТП стали автомобили Fiat и Mercedes, сообщили в патрульной полиции.
В результатее дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобилия Fiat и пассажир Mercedes.
Бригады скорой мeдицинской помощи госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства ДТП установит следствие.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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