02.03.2018 13:45

В Харькове задержали мужчин, которые продавали наркотики

Двое мужчин в течение длительного времени занимались продажей метадона на территории Запорожской и Харьковской областей.



police.kharkov

Наркосбытчики наладили поставку наркотиков из Запорожья, пользуясь услугами одной из компаний-операторов почтовой связи Украины, а наркотические средства хранили в детских мягких игрушках.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Во время досудебного расследования установлено, что сбытом наркотических средств занимались двое жителей города Запорожье. 32-летний мужчина, ранее судимый за наркопреступления, отвечал за организацию поставок метадона, его дальнейшее распределение и контролировал поступление денежных средств. Его 37-летний подельник занимался фасовкой наркотических средств и осуществлял их сбыт.

Во время проведения обысков у задержанных по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли около 155 граммов метадона, расфасованные в пакеты для продажи, расчетную карту одного из банков Украины, мобильные телефоны, электронные весы, а также автомобиль «AUDI A-6» без номеров государственной регистрации , который злоумышленники использовали в преступной деятельности. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Одновременно проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к поставкам и незаконного сбыта наркотиков.