Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку (ВИДЕО)
02.03.2018  18:53   

Спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку (ВИДЕО)

Днем 2 марта в селе Ивашки Золочевского района 12-летний ребенок во время прогулки попал под снежный завал.


// ГСЧС

Две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 метров, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.

К месту происшествия немедленно отправился спасательное подразделение ГСЧС на спасательном автомобиле повышенной проходимости в составе 5 бойцов.

По прибытию там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти малышку.

Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли девочку, но она не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхание возобновилось, и девочку подняли на гору, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, непогода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.03 Власть Спасатели вытащили из снежного заноса автомобиль волонтеров с грузом для бойцов АТО 01.03 Дороги и транспорт Спасатели вытаскивали машины скорых из снежных сугробов (ФОТО) 15.02 Власть Зачем спасатели привезли гранаты в школу на Северной Салтовке  
 
 

Видео

Харьковская область планирует сотрудничать с Японией в сфере развития экологии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 