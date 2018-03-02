02.03.2018 18:53

Спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку (ВИДЕО)

Днем 2 марта в селе Ивашки Золочевского района 12-летний ребенок во время прогулки попал под снежный завал.



// ГСЧС

Две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 метров, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.



К месту происшествия немедленно отправился спасательное подразделение ГСЧС на спасательном автомобиле повышенной проходимости в составе 5 бойцов.

По прибытию там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти малышку.

Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли девочку, но она не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхание возобновилось, и девочку подняли на гору, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.