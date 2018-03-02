Спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку (ВИДЕО)

Днем 2 марта в селе Ивашки Золочевского района 12-летний ребенок во время прогулки попал под снежный завал.
Две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 метров, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.
К месту происшествия немедленно отправился спасательное подразделение ГСЧС на спасательном автомобиле повышенной проходимости в составе 5 бойцов.
По прибытию там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти малышку.
Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли девочку, но она не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхание возобновилось, и девочку подняли на гору, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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