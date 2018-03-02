На спуске Веснина – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 марта Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 марта Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.