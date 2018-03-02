На спуске Веснина – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Авария произошла 2 марта около 16.20.
Участниками события стали автомобили Daewoo nexia и Богдан.
В результате ДТП мeдики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Богдан и пассажира Daewoo nexia.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: