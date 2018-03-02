Главная Новости Криминал и происшествия На спуске Веснина – ДТП с пострадавшими (ФОТО)
02.03.2018  18:34   

На спуске Веснина – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Авария произошла 2 марта около 16.20.


// Патрульная полиция

Участниками события стали автомобили Daewoo nexia и Богдан.

В результате ДТП мeдики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Богдан и пассажира Daewoo nexia.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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