03.03.2018 13:30

На Харьковщине задержали мужчину за покушение на убийство

В совершении преступления полицейские подозревают 37-летнего жителя города Первомайского.



kharkivpolice

Как сообщает ГУНП Харьковской области, в бригаду скорой за помощью обратился 35-летний местный житель с колото-резаной раной грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как выяснилось, телесные повреждения мужчина получил на улице от неизвестного. Пострадавший предоставил полицейским подробное описание злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители заметили мужчину. Тот пытался скрыться в подъезде. Полицейские задержали мужчину, которого в дальнейшем узнал пострадавший. Им оказался 37-летний житель города Первомайский. По месту его проживания изъят нож с пятнами бурого цвета. Задержанный не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.