На Клочковской столкнулись иномарка и трамвай: пострадал водитель

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 4 марта Сегодня скромность – это верный способ потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Нас пугают еще одним сильным снегопадом в субботу, зато в воскресенье – мороз и солнце: встречаем весну катанием на санках и лепкой снеговиков.