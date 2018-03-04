Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись иномарка и трамвай: пострадал водитель
04.03.2018  10:50   

На Клочковской столкнулись иномарка и трамвай: пострадал водитель

В результате ДТП 31-летняя женщина, водитель автомобиля «Hyundai», с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ушибами доставлена в больницу.


kharkivpolice

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, авария произошла 3 марта около 10:15 на улице Клочковской.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  авария, харьков
 
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