На Клочковской столкнулись иномарка и трамвай: пострадал водитель

В результате ДТП 31-летняя женщина, водитель автомобиля «Hyundai», с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ушибами доставлена в больницу.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, авария произошла 3 марта около 10:15 на улице Клочковской.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
Сегодня скромность – это верный способ потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги.
Нас пугают еще одним сильным снегопадом в субботу, зато в воскресенье – мороз и солнце: встречаем весну катанием на санках и лепкой снеговиков.
Ежегодно в первое воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.
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