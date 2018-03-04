04.03.2018 14:00

На Харьковщине сгорела квартира: погибла женщина

3 марта в 22:06 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже.



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Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Харьковской области, в комнате горел диван и домашние вещи вокруг на общей площади 10 кв.м. На полу пожарные увидели тело хозяйки дома, 1923 года рождения.

Огонь удалось полностью ликвидировать в 23:20. Предполагаемая причина пожара устанавливается.