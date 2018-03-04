Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине сгорела квартира: погибла женщина
04.03.2018  14:00   

На Харьковщине сгорела квартира: погибла женщина

3 марта в 22:06 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже.


Сегодня
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Харьковской области, в комнате горел диван и домашние вещи вокруг на общей площади 10 кв.м. На полу пожарные увидели тело хозяйки дома, 1923 года рождения.
 
Огонь удалось полностью ликвидировать в 23:20. Предполагаемая причина пожара устанавливается.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Криминал и происшествия Полицейские устанавливают обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки 28.02 Криминал и происшествия Из-за заискрившейся розетки сгорела квартира на Алексеевке 27.02 Криминал и происшествия У подъезда дома на Алексеевке подожгли припаркованный внедорожник. Пострадали четырехколесные «соседи»
 
 

Видео

Как коммунальщики Харькова не прекращая убирали снег
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 