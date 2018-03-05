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05.03.2018  11:11   

На Салтовке «Запорожец» бросился под Mersedes (ФОТО)

Авария произошла около часа ночи 5 марта в районе дома 26 по улице Гвардейцев Широнинцев.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Mersedes, который двигался в попутном направлении.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

На водителя автомобиля ЗАЗ полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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