05.03.2018 11:11

На Салтовке «Запорожец» бросился под Mersedes (ФОТО)

Авария произошла около часа ночи 5 марта в районе дома 26 по улице Гвардейцев Широнинцев.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Mersedes, который двигался в попутном направлении.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.



На водителя автомобиля ЗАЗ полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.