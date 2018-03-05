На Салтовке «Запорожец» бросился под Mersedes (ФОТО)

Авария произошла около часа ночи 5 марта в районе дома 26 по улице Гвардейцев Широнинцев.
По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Mersedes, который двигался в попутном направлении.
Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.
На водителя автомобиля ЗАЗ полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
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