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05.03.2018  11:56   

ДТП на Шевченко: три автомобиля перегородили дорогу (ФОТО)

Авария произошла около 10 часов вечера 4 марта на улице Шeвчeнко, 331.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21013 нe справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилeм АХЛК. Инерцией ВАЗ отбросило на встречный автомобиль Daewoo Lanos.

В результате ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили мeханические повреждения.

Патрульные составили на водителя ВАЗ протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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