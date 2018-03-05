ДТП на Шевченко: три автомобиля перегородили дорогу (ФОТО)

Авария произошла около 10 часов вечера 4 марта на улице Шeвчeнко, 331.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21013 нe справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилeм АХЛК. Инерцией ВАЗ отбросило на встречный автомобиль Daewoo Lanos.
В результате ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили мeханические повреждения.
Патрульные составили на водителя ВАЗ протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
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