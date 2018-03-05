В гаражном кооперативе торговали элитным алкоголем

Очередной факт незаконной реализации элитных ликеро-водочных изделий обнаружили работники налоговой милиции Харьковщины в рамках операции «Акциз-2018».
На днях фискалы установили, что 24-летний харьковчанин через Интернет, а также из магазина осуществляет реализацию контрабандных элитных ликеро-водочных изделий иностранного производства без акцизных марок.
По факту контрабанды было начато уголовное производство, в рамках которого проведели обыски по адресам, где осуществлялась реализация и хранение элитного алкоголя и в автогаражном кооперативе, где осуществлялось его хранение.
В результате обысков обнаружено и изъято контрабандных элитных ликеро-водочных изделий иностранного производства в количестве 458 бутылок (55,4 дал) ориентировочной стоимостью 296 тысяч гривен и автомобиль ориентировочной стоимостью 200 тысяч гривен.
Общая сумма изъятых подакцизных товаров составляет 496 тысяч гривен.
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции и места ее реализации, а также готовится ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.
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