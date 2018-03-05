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05.03.2018  12:45   

В Харькове полицейские изъяли у мужчины наркотики

Полицию вызвали люди, внимание которых привлек мужчина с подозрительным поведением.


kharkivpolice
По адресу правоохранители обнаружили 28-летнего мужчину. Он имел признаки наркотического опьянения. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него два пакета с веществом зеленого цвета и веществом красного цвета, три ампулы лекарственного средства (наркотический анальгетик), а также вещество растительного происхождения в полимерной банке.
 
Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, харьков
 
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