05.03.2018 12:45

В Харькове полицейские изъяли у мужчины наркотики

Полицию вызвали люди, внимание которых привлек мужчина с подозрительным поведением.



kharkivpolice

По адресу правоохранители обнаружили 28-летнего мужчину. Он имел признаки наркотического опьянения. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него два пакета с веществом зеленого цвета и веществом красного цвета, три ампулы лекарственного средства (наркотический анальгетик), а также вещество растительного происхождения в полимерной банке.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.