05.03.2018 13:15

В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль

4 марта около 15 часов на улице Роганской произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших при участии двух автомобилей.



kharkivpolice

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

Во время оформления происшествия полицейские обнаружили у водителя авто Volkswagen признаки алкогольного опьянения. Согласно действующему законодательству патрульные предложили мужчине на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Drager". Результат осмотра составил 2,03 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму (0,02 промилле). Полицейские составили на водителя Volkswagen соответствующие админматериалы за управление транспортным средством с признаками опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.

В дальнейшем ответственность водителя будет устанавливать суд.