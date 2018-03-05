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05.03.2018  13:15   

В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль

4 марта около 15 часов на улице Роганской произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших при участии двух автомобилей.


kharkivpolice
Как сообщает пресс-служба  патрульной полиции Харьковской области, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.
 
Во время оформления происшествия полицейские обнаружили у водителя авто Volkswagen признаки алкогольного опьянения. Согласно действующему законодательству патрульные предложили мужчине на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Drager". Результат осмотра составил 2,03 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму (0,02 промилле). Полицейские составили на водителя Volkswagen соответствующие админматериалы за управление транспортным средством с признаками опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. 
 
В дальнейшем ответственность водителя будет устанавливать суд.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  водитель, дтп, авария, харьков
 
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