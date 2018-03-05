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05.03.2018  15:16   

На Харьковщине мужчина незаконно вырубил деревья

В Змиевском районе полицейские остановили трактор с древесиной без надлежащих документов.


kharkivpolice
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 47-летний житель села Тимченко с помощью бензопилы срубил на территории Мерефянского лесничества 15 деревьев породы ольха. Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 100 000 гривен.
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  вырубка, деревья, харьков
 
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