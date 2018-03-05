05.03.2018 15:16

На Харьковщине мужчина незаконно вырубил деревья

В Змиевском районе полицейские остановили трактор с древесиной без надлежащих документов.



kharkivpolice

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 47-летний житель села Тимченко с помощью бензопилы срубил на территории Мерефянского лесничества 15 деревьев породы ольха. Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 100 000 гривен.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.