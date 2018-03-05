В Молодежном парке облили краской знак УПА

Памятный знак облили красной краской.
О происшествии сообщили в Киевский отдел полиции около 9 утра 5 марта.
На место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: