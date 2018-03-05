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05.03.2018  15:34   

В Молодежном парке облили краской знак УПА

Памятный знак облили красной краской.


// Нацполиция

О происшествии сообщили в Киевский отдел полиции около 9 утра 5 марта.

На место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.

Тэги:  вандализм, знак упа, молодежный парк, полиция, харьков
 
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