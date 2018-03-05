05.03.2018 18:24

Под Харьковом 12- летнюю девочку завалило снегом. Ее спасли и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Все случилось неподалеку Золочева. Во время прогулки двух девочек, одна из них стала на край снежного холма, и упала, а сверху ребенка еще и засыпало снегом. Другая девчушка действовала решительно, говорят спасатели. И, возможно, именно это и помогло выиграть время в спасении ребенка.



Под Харьковом 12- летнюю девочку завалило снегом. Ее спасли и сейчас ее жизни ничего не угрожает.



«Хотелось бы сказать о ее подруге, которая была вместе ней. Она не расстерялась! Она сразу же сообщила о происшествии, сказала взрослым. И местное население, перед тем как предпринимать какие-то действия, они сразу позвонили по телефону 101, сообщили о трагедии и туда были направлены наши подразделения. А сами приступили к поискам», - рассказал Игорь Лупандин начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСНС Украины в Харьковской области

На поиски заваленного ребенка отправились и взрослые, и дети. С момента оповещения взрослых подругой прошло около 40-50 минут. Прибывшие на место чрезвычайной ситуации, спасатели за считанные минуты нашли ребенка и избавали ее из снежного плена.

«Когда ее достали, она была бездыханной, то есть она не дышала и не было признаков жизни. Начали ее приводить в чувства, делать искусственное дыхание. Ребята где-то в течение 5 минут восстановили дыхание и вернули ее к жизни», - сообщает Игорь Лупандин начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС Украины в Харьковской области

После этого спасатели передали ребенка в руки медиков, доставили пострадавшую в больницу скорой и неотложной помощи, в Харьков.

«Девочка поступила к нам 2 числа около 4 часов дня. С подозрением на закрытую травму живота, закрытую травму груди, переохлаждение, была осмотрена всеми специалистами. Исключена холодовая травма, по результатам проведенных обследований у нее не выявлено серьезных повреждений ни органов грудной клетки, ни брюшной полости, требующей какого-то хирургического лечения. На данный момент она находится в на лечении в отделении политравмы, дообследуется. Состояние ее расценивается сейчас как удовлетворительное. Она в ясном сознании, контактна, отвечает на вопросы, практически ни на что не жалуется», - рассказал Андрей Козаченко заместитель главного врача по хирургической помощи больницы скорой и неотложной помощи.

Андрей Козаченко отмечает, что у девочки было подозрение на повреждение глазного яблока, но и она не подтвердились. А сама девушка говорит медикам, что больше испугалась, чем пострадала. В медучреждении говорят, что уже через день-два пострадавшего ребенка могут отпустить домой, если дополнительно в нее ничего не обнаружат.