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06.03.2018  10:32   

В центре Харькова – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)

5 марта около 18:00 на ул. Маршала Бажанова, 28 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Chevrolet Aveo.

Водитель автомобиля Hyundai Tucson медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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