В центре Харькова – тройное ДТП с пострадавшим (ФОТО)

5 марта около 18:00 на ул. Маршала Бажанова, 28 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобили Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Chevrolet Aveo.
Водитель автомобиля Hyundai Tucson медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: