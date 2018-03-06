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06.03.2018  10:39   

На Леваде сгорела иномарка (ФОТО)

Спасатели за 10 минут ликвидировали пожар в автомобиле.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в начале пятого утра.

По предварительной информации, в переулке Молчановском, 12 горел автомобиль Mazda.

Пожарные, прибывшие на вызов, увидели, что горит припаркованный к обочине автомобиль. Они открыли багажник, отключили газовое оборудование и быстро потушили пламя.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия и подсчитываются убытки.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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