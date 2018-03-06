На Леваде сгорела иномарка (ФОТО)

Спасатели за 10 минут ликвидировали пожар в автомобиле.
Сообщение о пожаре поступило в начале пятого утра.
По предварительной информации, в переулке Молчановском, 12 горел автомобиль Mazda.
Пожарные, прибывшие на вызов, увидели, что горит припаркованный к обочине автомобиль. Они открыли багажник, отключили газовое оборудование и быстро потушили пламя.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия и подсчитываются убытки.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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давл.:
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