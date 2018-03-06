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06.03.2018  11:30   

Житель Харьковщины пришел к бывшей за старым долгом и забил насмерть плоскогубцами

52-летнего жителя города Изюм задержали за убийство бывшей сожительницы.


// Нацполиция

24 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 55-летняя сестра несколько дней не выходит на связь.

Вместе с сестрой правоохранители оправились на квартиру. Взломав дверь, они обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

По заключению экспертов, смерть погибшей наступила в результате нанесения ей ударов по голове.

Во время допроса родственников выяснилось, что женщина занималась предпринимательской деятельностью. По дому были разбросаны вещи, из квартиры пропали деньги, изделия из золота и ноутбук.

Оперативно-разыскные мероприятия помогли установить, что к совершению убийства причастен 52-летний бывший сожитель погибшей.

Как выяснилось, мужчина 18 февраля пришел к женщине с намерениями вернуть 700 евро, которые он якобы ей давал в 2004 году. Во время разговора между ними возникла ссора. Мужчина достал из кармана мини-плоскогубцы и нанес женщине удары в область головы. После чего забрал из квартиры все ценное, замкнул жилье ключами хозяйки и ушел.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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