Житель Харьковщины пришел к бывшей за старым долгом и забил насмерть плоскогубцами

52-летнего жителя города Изюм задержали за убийство бывшей сожительницы.
24 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 55-летняя сестра несколько дней не выходит на связь.
Вместе с сестрой правоохранители оправились на квартиру. Взломав дверь, они обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
По заключению экспертов, смерть погибшей наступила в результате нанесения ей ударов по голове.
Во время допроса родственников выяснилось, что женщина занималась предпринимательской деятельностью. По дому были разбросаны вещи, из квартиры пропали деньги, изделия из золота и ноутбук.
Оперативно-разыскные мероприятия помогли установить, что к совершению убийства причастен 52-летний бывший сожитель погибшей.
Как выяснилось, мужчина 18 февраля пришел к женщине с намерениями вернуть 700 евро, которые он якобы ей давал в 2004 году. Во время разговора между ними возникла ссора. Мужчина достал из кармана мини-плоскогубцы и нанес женщине удары в область головы. После чего забрал из квартиры все ценное, замкнул жилье ключами хозяйки и ушел.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: