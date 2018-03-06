06.03.2018 13:27

Выпили, закурили и не проснулись: под Харьковом во время пожара погибли два человека

Пожар возник в одноэтажном жилом доме села Барабащовка Лозовского района.



// ГСЧС

Вечером 4 марта в доме горели вещи на площади в 1 квадратный метр.



Сотрудников ГСЧС на тушение не вызывали.



На месте пожара обнаружили тела двух человек: 63-летнего мужчины и 50-летней женщины.



Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.