Главная Новости Криминал и происшествия Выпили, закурили и не проснулись: под Харьковом во время пожара погибли два человека
06.03.2018  13:27   

Выпили, закурили и не проснулись: под Харьковом во время пожара погибли два человека

Пожар возник в одноэтажном жилом доме села Барабащовка Лозовского района.


// ГСЧС

Вечером 4 марта в доме горели вещи на площади в 1 квадратный метр.

Сотрудников ГСЧС на тушение не вызывали.

На месте пожара обнаружили тела двух человек: 63-летнего мужчины и 50-летней женщины.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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