Выпили, закурили и не проснулись: под Харьковом во время пожара погибли два человека

Пожар возник в одноэтажном жилом доме села Барабащовка Лозовского района.
Вечером 4 марта в доме горели вещи на площади в 1 квадратный метр.
Сотрудников ГСЧС на тушение не вызывали.
На месте пожара обнаружили тела двух человек: 63-летнего мужчины и 50-летней женщины.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: