06.03.2018 14:28

Для семейного скандала мужчина приготовил биту и заточку

Полицейские задержали мужчину, который угрожал своей жене.



// Нацполиция

В службу «102» позвонили жители многоэтажки на улице Дизельной с сообщением, что их сосед скандалит с семьей.



На месте происшествия полицейские задержали 40-летнего харьковчанина в нетрезвом состоянии. У мужчины возник конфликт с женой. При поверхностной проверке полицейские обнаружили у него предмет, похожий на «заточку» и бейсбольную биту. В результате происшествия никто не пострадал.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.