Главная Новости Криминал и происшествия Для семейного скандала мужчина приготовил биту и заточку
06.03.2018  14:28   

Для семейного скандала мужчина приготовил биту и заточку

Полицейские задержали мужчину, который угрожал своей жене.


// Нацполиция

В службу «102» позвонили жители многоэтажки на улице Дизельной с сообщением, что их сосед скандалит с семьей.

На месте происшествия полицейские задержали 40-летнего харьковчанина в нетрезвом состоянии. У мужчины возник конфликт с женой. При поверхностной проверке полицейские обнаружили у него предмет, похожий на «заточку» и бейсбольную биту. В результате происшествия никто не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Криминал и происшествия Житель Харьковщины пришел к бывшей за старым долгом и забил насмерть плоскогубцами 05.03 Криминал и происшествия В Молодежном парке облили краской знак УПА 28.02 Криминал и происшествия Преступное трио квартирных воров промышляло на Салтовке
 
 

Видео

Сторона защиты: "В деле Кернеса нет перспективы обвинительного приговора"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 