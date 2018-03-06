Для семейного скандала мужчина приготовил биту и заточку

Полицейские задержали мужчину, который угрожал своей жене.
В службу «102» позвонили жители многоэтажки на улице Дизельной с сообщением, что их сосед скандалит с семьей.
На месте происшествия полицейские задержали 40-летнего харьковчанина в нетрезвом состоянии. У мужчины возник конфликт с женой. При поверхностной проверке полицейские обнаружили у него предмет, похожий на «заточку» и бейсбольную биту. В результате происшествия никто не пострадал.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: