Пожар в девятиэтажке на Салтовке тушили три часа: есть пострадавшие

Во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли жизнь 18 жильцам, еще 48 человек эвакуировали на свежий воздух.
Вечером 6 марта загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажки по проспекту Юбилейному, 91.
Спасателей вызвали в 22:40. Люди жаловались, что из-за сильного задымления нечем дышать в соседних квартирах.
На тушение выезжали три оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и 50-тиметровой пожарной автолестнице.
На подъезде к указанному адресу визуально наблюдалось сильное пламя и густой дым, вырывавшиеся из окна и балкона указанной квартиры. Люди из многих других окон и балконов дома просили помощи. На тушение вызвали еще три отделения спасателей.
Вся лестничная клетка и квартиры с 3 по 9 этажи были заполнены дымом. Для его удаления спасатели немедленно открыли окна на лестничном марше.
Всего на пожаре работали четыре звена газодымозащитников, которые вынесли на руках на свежий воздух 18 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, под наблюдением спасателей были эвакуированы еще 48 человек. Они вышли самостоятельно.
Две женщины (1938 и 1942 года рождения) получили сильное отравление угарным газом и ожоги и были госпитализированы в больницы.
Поджар был в однокомнатной квартире. Его площадь составила 40 кв.м. В 23:36 пожар удалось локализовать, а в 2:05 - полностью обуздать.
На месте происшествия работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.
Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
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