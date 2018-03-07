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07.03.2018  12:46   

Кража в авто: неизвестный разбил стекло и украл сумку с деньгами

6 марта в патрульную полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля Lexus RX 300 на проспекте Александровском. По предварительной информации, неизвестный разбил заднее стекло авто, после чего скрылся.


kharkivpolice
Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.
 
Во обработки вызова патрульные увидели мужчину с сумкой в руках, который бежал с места преступления. Полицейские его догнали. Свидетели происшествия указали, что этот мужчина разбил окно автомобиля.
 
Кроме этого, как выяснили правоохранители, неизвестный бежал с сумкой владельца автомобиля Lexus RX 300, в которой находились документы на транспортное средство и денежные средства.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  автомобиль, кража, харьков
 
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