07.03.2018 12:46

Кража в авто: неизвестный разбил стекло и украл сумку с деньгами

6 марта в патрульную полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля Lexus RX 300 на проспекте Александровском. По предварительной информации, неизвестный разбил заднее стекло авто, после чего скрылся.



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Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.

Во обработки вызова патрульные увидели мужчину с сумкой в руках, который бежал с места преступления. Полицейские его догнали. Свидетели происшествия указали, что этот мужчина разбил окно автомобиля.

Кроме этого, как выяснили правоохранители, неизвестный бежал с сумкой владельца автомобиля Lexus RX 300, в которой находились документы на транспортное средство и денежные средства.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.