Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове задержали экс-миллионера с партией наркотиков стоимостью более 30 миллионов гривен
07.03.2018  16:14   

В Харькове задержали экс-миллионера с партией наркотиков стоимостью более 30 миллионов гривен

В Харькове правоохранители задержали бывшего сотрудника милиции с партией наркотиков стоимостью около 32 миллионов гривен.


UA.National.Police
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
 
«Полицейские выяснили, что организатором торговли трамадолом стал 40-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В 2016 году он досрочно освободился из мест лишения свободы. Пособником и оптовым реализатором крупных партий трамадола стал 46-летний харьковчанин, бывший милиционер, а ныне - пенсионер МВД. Он раньше работал в службе борьбы с экономической преступностью области», - говорится в сообщении.
 
Цена одного грамма наркотического вещества на черном рынке составляет 200 гривен. Полиция совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности провели 14 обысков в местах проживания и гаражах подозреваемых и изъяли 160 килограммов наркотика.
 
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Источник:   Національна поліція України
 Тэги:  наркотики, миллион, харьков
 
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