07.03.2018 16:14
В Харькове задержали экс-миллионера с партией наркотиков стоимостью более 30 миллионов гривен
В Харькове правоохранители задержали бывшего сотрудника милиции с партией наркотиков стоимостью около 32 миллионов гривен.
UA.National.Police
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Полицейские выяснили, что организатором торговли трамадолом стал 40-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В 2016 году он досрочно освободился из мест лишения свободы. Пособником и оптовым реализатором крупных партий трамадола стал 46-летний харьковчанин, бывший милиционер, а ныне - пенсионер МВД. Он раньше работал в службе борьбы с экономической преступностью области», - говорится в сообщении.
Цена одного грамма наркотического вещества на черном рынке составляет 200 гривен. Полиция совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности провели 14 обысков в местах проживания и гаражах подозреваемых и изъяли 160 килограммов наркотика.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.