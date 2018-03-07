07.03.2018 16:14

В Харькове задержали экс-миллионера с партией наркотиков стоимостью более 30 миллионов гривен

В Харькове правоохранители задержали бывшего сотрудника милиции с партией наркотиков стоимостью около 32 миллионов гривен.



UA.National.Police

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Полицейские выяснили, что организатором торговли трамадолом стал 40-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В 2016 году он досрочно освободился из мест лишения свободы. Пособником и оптовым реализатором крупных партий трамадола стал 46-летний харьковчанин, бывший милиционер, а ныне - пенсионер МВД. Он раньше работал в службе борьбы с экономической преступностью области » , - говорится в сообщении.

Цена одного грамма наркотического вещества на черном рынке составляет 200 гривен. Полиция совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности провели 14 обысков в местах проживания и гаражах подозреваемых и изъяли 160 килограммов наркотика.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.