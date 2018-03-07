Харьковские пограничники в поезде нашли психотропные вещества

7 марта во время проверки поезда «Москва-Харьков» пограничники обнаружили 80 пластинок с таблетками психотропного действия «Феназепам».
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: