Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские пограничники в поезде нашли психотропные вещества
07.03.2018  19:00   

Харьковские пограничники в поезде нашли психотропные вещества

7 марта во время проверки поезда «Москва-Харьков» пограничники обнаружили 80 пластинок с таблетками психотропного действия «Феназепам».


dpsu.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе ГПС Харьковской области, в личных вещах гражданки Украины 1955 года рождения нашли таблетки психотропного действия. 
 
Препарат изъяли и передали компетентным органам.
Источник:   ГПС
 Тэги:  наркотики, поезд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.03 Криминал и происшествия В Харькове задержали экс-миллионера с партией наркотиков стоимостью более 30 миллионов гривен 07.03 Криминал и происшествия На харьковском вокзале служебная собака «вынюхала» наркотики у мужчины 05.03 Власть В Харькове мужчина торговал наркотиками с полицейскими
 
 

Видео

Коммунальщики настоятельно просят не парковать авто вдоль улиц
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 