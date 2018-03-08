На улице Маяковского поймали закладчика

Сообщение о том, что неизвестный вероятно раскладывает "закладки" полицейские получили 7 марта. Патруль вызвали на улицу Маяковского.
Изолируйтесь раздражающих вас людей: попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
влажн.:
давл.:
ветер: