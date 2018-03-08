08.03.2018 12:45

На улице Маяковского поймали закладчика

Сообщение о том, что неизвестный вероятно раскладывает "закладки" полицейские получили 7 марта. Патруль вызвали на улицу Маяковского.



kharkivpolice

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибыв по указанному адрeсу, правоохранители увидели мужчину, который подозрительно себя вел.

Во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили у гражданина 10 пакетиков с наркотическим веществом растительного происхождения и 1 пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного пeрeдали следователем.