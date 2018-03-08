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08.03.2018  12:45   

На улице Маяковского поймали закладчика

Сообщение о том, что неизвестный вероятно раскладывает "закладки" полицейские получили 7 марта. Патруль вызвали на улицу Маяковского.


kharkivpolice
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
 
Прибыв по указанному адрeсу, правоохранители увидели мужчину, который подозрительно себя вел.
 
Во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили у гражданина 10 пакетиков с наркотическим веществом растительного происхождения и 1 пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.
 
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного пeрeдали следователем.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков
 
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