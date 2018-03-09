09.03.2018 11:36

В горевшей на Салтовке квартире погиб мужчина (ФОТО)

В ночь на 9 марта горела квартира на проспекте Тракторостроителей.



// ГСЧС

Cпасателей на пожар по проспекту Тракторостроителей, 87 вызвали 9 марта в 1:11.

Тушить возгорание в квартире отправились три пожарно-спасательных подразделения ДСЧС.

На месте пожарные увидели, что квартира на третьем этаже девятиэтажки охвачена огнем на площади 20 кв.м. Горели мебель и домашние вещи. Густой дым попадал в лестничной клетки и распространялся вверх. Возникла угроза жителям верхних этажей.



Пожарне стали эвакуировать жильцов, одновременно подав пожарный ствол на тушение огня.



12 жителей дома были выведены на улицу и не пострадали. В 1:52 огонь локализовали и в 2:21 полностью ликвидировали. Во время тушения пожара было обнаружено тело владельца дома, 1940 года рождения.



Причина возникновения пожара устанавливается.