В Харькове пропал мужчина с татуировкой лотоса (ФОТО)

Работники Немышлянского отдела полиции города Харьков разыскивают Сергея Колесника, 1972 года рождения.
Мужчина 7 марта ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Рост Колесника около 174 см, темные волосы, нос искривлен.
Был одет в черную куртку с капюшоном бежевого цвета, черные спортивные штаны, сапоги черного цвета.
Мужчина имеет татуировку на руке в виде надписи китайскими иероглифами и цветка лотоса.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим вас сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
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