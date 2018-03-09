Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пропал мужчина с татуировкой лотоса (ФОТО)
09.03.2018  12:52   

В Харькове пропал мужчина с татуировкой лотоса (ФОТО)

Работники Немышлянского отдела полиции города Харьков разыскивают Сергея Колесника, 1972 года рождения.


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Мужчина 7 марта ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Рост Колесника около 174 см, темные волосы, нос искривлен.

Был одет в черную куртку с капюшоном бежевого цвета, черные спортивные штаны, сапоги черного цвета.

Мужчина имеет татуировку на руке в виде надписи китайскими иероглифами и цветка лотоса.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим вас сообщить ее в Немышлянская отдела полиции по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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