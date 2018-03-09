Возле Южного вокзала перевернулась «газель»

Авария на улице Полтавский шлях, 67 произошла 9 марта около 11:00.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ 3302 не спправился с управлением, и автомобиль перевернулся.
В рeзультате происшествия никто нe пострадал.
На водителя патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.
День хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шоппингом следует быть осторожными.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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