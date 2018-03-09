Главная Новости Криминал и происшествия Возле Южного вокзала перевернулась «газель»
09.03.2018  13:55   

Возле Южного вокзала перевернулась «газель»

Авария на улице Полтавский шлях, 67 произошла 9 марта около 11:00.


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Как сообщили патрульные, водитель автомобиля ГАЗ 3302 не спправился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В рeзультате происшествия никто нe пострадал.

На водителя патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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