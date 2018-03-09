Неисправная печь унесла жизнь мужчины (ВИДЕО)

Пожар произошел под вечер 8 марта в одноэтажном жилом доме на трех хозяев по Лукьяновской улице.
Возгорние в течение двух часов тушили два пожарно-спасательных отделения 6-й части ГСЧС.
Площадь горения составила около 20 кв.м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1974 года рождения.
Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
День хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шоппингом следует быть осторожными.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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