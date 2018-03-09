Главная Новости Криминал и происшествия Неисправная печь унесла жизнь мужчины (ВИДЕО)
09.03.2018  14:31   

Неисправная печь унесла жизнь мужчины (ВИДЕО)

Пожар произошел под вечер 8 марта в одноэтажном жилом доме на трех хозяев по Лукьяновской улице.


// ГСЧС

Возгорние в течение двух часов тушили два пожарно-спасательных отделения 6-й части ГСЧС.

Площадь горения составила около 20 кв.м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1974 года рождения.

Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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