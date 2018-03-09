Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные с ночи тушат дом культуры под Харьковом
09.03.2018  13:28   

Пожарные с ночи тушат дом культуры под Харьковом

Площадь пожара составила около на площади 1800 кв. м.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем доме культуры села Екатериновка Сахновщанского района поступило 9 марта в 2:17.

Тушить пожар выехали два отделения 55-й пожарной части ГСЧС из поселка Сахновщина, одно из 24-й части Лозовой и расчет местной пожарной команды поселка Орелька Лозовского района. Всего 4 пожарных автоцистерны, 24 спасатели и 3 волонтеры. Для подвоза воды дополнительно привлечены 6 единиц техники из ближайших сельхозпредприятий.

На момент прибытия первого подразделения огонь успел охватить кровлю большой зрительный зал на площади 1800 кв.м. Благодаря противопожарной стене, разделявшей большую и малую зала, на последнюю огонь перекинуться не успел.

Спасатели немедленно организовали боевые участки, подали в защиту соседнего помещения и тушения огня 4 пожарные стволы. Благодаря их оперативным действиям распространения огня было остановлено в 4:52, удалось спасти помещение малой сцены и зрительного зала дома культуры и их крышу.

Сейчас продолжается ликвидация данного пожара. Проводится разборка разрушенных деревянных конструкций крыши, перекрытия, большой сцены.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.03 Криминал и происшествия Неисправная печь унесла жизнь мужчины (ВИДЕО) 09.03 Криминал и происшествия В горевшей на Салтовке квартире погиб мужчина (ФОТО) 07.03 Криминал и происшествия Пожар в девятиэтажке на Салтовке тушили три часа: есть пострадавшие
 
 

Видео

На Харьковщине дефицита вакцин нет
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 