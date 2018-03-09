09.03.2018 13:28

Пожарные с ночи тушат дом культуры под Харьковом

Площадь пожара составила около на площади 1800 кв. м.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем доме культуры села Екатериновка Сахновщанского района поступило 9 марта в 2:17.



Тушить пожар выехали два отделения 55-й пожарной части ГСЧС из поселка Сахновщина, одно из 24-й части Лозовой и расчет местной пожарной команды поселка Орелька Лозовского района. Всего 4 пожарных автоцистерны, 24 спасатели и 3 волонтеры. Для подвоза воды дополнительно привлечены 6 единиц техники из ближайших сельхозпредприятий.



На момент прибытия первого подразделения огонь успел охватить кровлю большой зрительный зал на площади 1800 кв.м. Благодаря противопожарной стене, разделявшей большую и малую зала, на последнюю огонь перекинуться не успел.



Спасатели немедленно организовали боевые участки, подали в защиту соседнего помещения и тушения огня 4 пожарные стволы. Благодаря их оперативным действиям распространения огня было остановлено в 4:52, удалось спасти помещение малой сцены и зрительного зала дома культуры и их крышу.



Сейчас продолжается ликвидация данного пожара. Проводится разборка разрушенных деревянных конструкций крыши, перекрытия, большой сцены.



Причина возникновения возгорания устанавливается.