09.03.2018 17:29

На рассвете из харьковского клуба полиция вывела полторы тысячи человек (ФОТО)

Прааоохранителям поступила информация о минировании.



// Нацполиция

9 марта в 3.05 в полицию поступило сообщение о заминировании клуба, расположенного на улице 23 Августа.



Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.



Работники полиции провели осмотр 1700 кв. метров, эвакуировали 1500 человек. В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.



Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас сотрудниками полиции осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, внесших ложное сообщение о заминировании.