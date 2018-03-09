На рассвете из харьковского клуба полиция вывела полторы тысячи человек (ФОТО)

Прааоохранителям поступила информация о минировании.
9 марта в 3.05 в полицию поступило сообщение о заминировании клуба, расположенного на улице 23 Августа.
Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Работники полиции провели осмотр 1700 кв. метров, эвакуировали 1500 человек. В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.
Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудниками полиции осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, внесших ложное сообщение о заминировании.
День хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шоппингом следует быть осторожными.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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