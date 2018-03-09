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09.03.2018  18:04   

Неизвестная женщина погибла под поездом

ЧП произошло ночью 8 марта.


// Нацполиция

Женщина была травмирована товарным поездом на Бульварной улице, в районе Новой Баварии. В полиции сообщили, что она сидела на железнодорожных путях и на звуковые сигналы не реагировала.

На вид погибшей 40-45 лет, есть послеоперационный шрам на нижней челюсти.

Была одета в черную куртку, джинсы, синие лосины, туфли на каблуках.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности погибшей, просим обращаться в следственное управление ГУНП в Харьковской области, к старшему следователю С.И. Мокрожицкому по телефонам 7157164, 0660222009, 102 или другим удобным способом»,  – обращаются правоохранители.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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