09.03.2018 18:04

Неизвестная женщина погибла под поездом

ЧП произошло ночью 8 марта.



// Нацполиция

Женщина была травмирована товарным поездом на Бульварной улице, в районе Новой Баварии. В полиции сообщили, что она сидела на железнодорожных путях и на звуковые сигналы не реагировала.



На вид погибшей 40-45 лет, есть послеоперационный шрам на нижней челюсти.



Была одета в черную куртку, джинсы, синие лосины, туфли на каблуках.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о личности погибшей, просим обращаться в следственное управление ГУНП в Харьковской области, к старшему следователю С.И. Мокрожицкому по телефонам 7157164, 0660222009, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.