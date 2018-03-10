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10.03.2018  11:07   

В ДТП на Салтовке пострадали пассажиры (ФОТО)

Около четырех часов утра 10 марта на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской произошла авария.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Ваз 2114 и Nissan Almera.

В результате ДТП мeдики госпитализировали в больницу трех человек - двух пассажиров ВАЗа и пассажира Nissan.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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