В ДТП на Салтовке пострадали пассажиры (ФОТО)

Около четырех часов утра 10 марта на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской произошла авария.
Участниками происшествия стали автомобили Ваз 2114 и Nissan Almera.
В результате ДТП мeдики госпитализировали в больницу трех человек - двух пассажиров ВАЗа и пассажира Nissan.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.
День крайностей – может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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