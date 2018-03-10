10.03.2018 12:25

На ХТЗ горела квартира, хозяин получил ожоги

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.



// ГСЧС

9 марта в 6:44 спасателей вызвали на пожар в двухэтажном жилом доме по улице Академика Подгорного 7/59.

К месту пожара немедленно прибыли 2 пожарно-спасательных отделения 11-й части ГСЧС на автоцистернах.



Горела квартира на втором этаже. Из нее спасатели эвакуировали владельца, 44-летнего мужчину. Он получил ожоги верхних конечностей и отравления угарным газом и был госпитализирован в больницу.



Площадь пожара составила 10 кв.м. Горели домашние вещи.

В течение получаса пожар был ликвидирован.