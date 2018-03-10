На ХТЗ горела квартира, хозяин получил ожоги

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
9 марта в 6:44 спасателей вызвали на пожар в двухэтажном жилом доме по улице Академика Подгорного 7/59.
К месту пожара немедленно прибыли 2 пожарно-спасательных отделения 11-й части ГСЧС на автоцистернах.
Горела квартира на втором этаже. Из нее спасатели эвакуировали владельца, 44-летнего мужчину. Он получил ожоги верхних конечностей и отравления угарным газом и был госпитализирован в больницу.
Площадь пожара составила 10 кв.м. Горели домашние вещи.
В течение получаса пожар был ликвидирован.
День крайностей – может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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