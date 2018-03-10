Полиция пресекла деятельность харьковской сети игорных заведений и подпольного алкогольного цеха

Работники областного управления защиты экономики Нацполиции и следственного управления полиции изъяли 100 единиц игрового оборудования и задержали группу лиц, организовавших подпольное производство фальсификата.
Подпольные игорные заведения находились в Харькове и функционировали под видом интернет-клубов. В рамках уголовного производства полицейские задокументировали проведения в данных заведениях азартных игр.
На основании постановления суда правоохранители провели санкционированные обыски в шести игорных заведениях и изъяли 100 единиц компьютерной техники, а также 191 000 гривен и «черновые» записи.
В то же время в Харькове и на территории Харьковской области оперативниками управления защиты экономики в Харьковской области Нацполиции были проведены обыски по местам изготовления, хранения, реализации незаконно изготовленной ликероводочной продукции и проживания фигурантов.
Правоохранители изъяли 1,3 тысячи литров фальсификата и оборудования для его изготовления.
Также были задержаны организаторов незаконного производства фальсифицированного алкоголя. Трем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога: одному из задержанных - 140000 гривен, двум другим - по 35 000 гривен.
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