11.03.2018 12:45

Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали в 50 метрах от российкой границы

Сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы «Казачья Лопань» задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.



// Госпогранслужба

В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ.

Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известный по прозвищу Сумбат Тбилисский.

Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.



В отношении задержанного составлен необходимые протоколы. Гражданина Грузии передан представителям Нацполиции.