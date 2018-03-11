Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали в 50 метрах от российкой границы

Сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы «Казачья Лопань» задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.
В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ.
Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известный по прозвищу Сумбат Тбилисский.
Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.
В отношении задержанного составлен необходимые протоколы. Гражданина Грузии передан представителям Нацполиции.
Звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Первые весенние праздники пройдут со снегом, дождем и оттепелью.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
влажн.:
давл.:
ветер: