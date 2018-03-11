Главная Новости Криминал и происшествия Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали в 50 метрах от российкой границы
11.03.2018  12:45   

Криминального авторитета Сумбата Тбилисского задержали в 50 метрах от российкой границы

Сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы «Казачья Лопань» задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.


// Госпогранслужба

В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ.

Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известный по прозвищу Сумбат Тбилисский.

Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

В отношении задержанного составлен необходимые протоколы. Гражданина Грузии передан представителям Нацполиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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