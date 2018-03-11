11.03.2018 15:55

Тела двух мужин обнаружили в горевшем здании Харькова

Около шести утра 11 марта спасателей вызвали на пожар в одноэтажном нежилом здании на ул. Железнодорожной, 16.



// ГСЧС

На тушение выезжали четыре оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах.

В здании горела одна из комнат, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление.

Во время тушения огня в помещении, пристроенном к зданию гаража, пожарные нашли тела двух погибших мужчин 1989 и 1993 года рождения.



На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось два часа. Причина возникновения пожара устанавливается.