Тела двух мужин обнаружили в горевшем здании Харькова

Около шести утра 11 марта спасателей вызвали на пожар в одноэтажном нежилом здании на ул. Железнодорожной, 16.
На тушение выезжали четыре оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах.
В здании горела одна из комнат, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление.
Во время тушения огня в помещении, пристроенном к зданию гаража, пожарные нашли тела двух погибших мужчин 1989 и 1993 года рождения.
На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось два часа. Причина возникновения пожара устанавливается.
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