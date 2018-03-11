Главная Новости Криминал и происшествия Тела двух мужин обнаружили в горевшем здании Харькова
11.03.2018  15:55   

Тела двух мужин обнаружили в горевшем здании Харькова

Около шести утра 11 марта спасателей вызвали на пожар в одноэтажном нежилом здании на ул. Железнодорожной, 16.


// ГСЧС

На тушение выезжали четыре оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах.

В здании горела одна из комнат, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление.

Во время тушения огня в помещении, пристроенном к зданию гаража, пожарные нашли тела двух погибших мужчин 1989 и 1993 года рождения.

На полную ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось два часа. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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