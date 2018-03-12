На окружной фура сплющила легковушку (ФОТО)

Авария произошла 11 марта около 11:40 на перекрестке улицы Л. Сердюка и Окружной.
Там столкнулись грузовик DAF TE 95 FX и автомобиль ВАЗ 21061, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавшего в результате происшествия водителя автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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