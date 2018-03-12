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12.03.2018  11:34   

На пожаре под Харьковом погибла пенсионерка

Спасатели обнаружили тело пожилой женщины во время тушения пожара в частном жилом доме.


// ГСЧС

Частный дом в селе Кунье Изюмского района загорелся около полудня 11 марта.

В здании горела одна из комнат на площади 30 кв.м.

Во время тушения огня в здании бойцы ГСЧС нашли тело погибшей 75-летней хозяйки дома.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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