На пожаре под Харьковом погибла пенсионерка

Спасатели обнаружили тело пожилой женщины во время тушения пожара в частном жилом доме.
Частный дом в селе Кунье Изюмского района загорелся около полудня 11 марта.
В здании горела одна из комнат на площади 30 кв.м.
Во время тушения огня в здании бойцы ГСЧС нашли тело погибшей 75-летней хозяйки дома.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить конфликт.
Облачная погода продержится весь день. Ночной мокрый снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. На дорогах гололедица.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: