Во время пожара под Харьковом погиб 56-летний мужчина, еще двое пострадали

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности эксплуатации печного отопления.
Под вечер 11 марта произошел пожар в частном жилом доме поселка Старый Мерчик Валковского района.
К моменту прибытия пожарных в доме горели домашние вещи, а также деревянные конструкции крыши и стены. Площадь горения составила около 25 кв.м.
Еще до прибытия спасателей местные жители вытащили из задымленного дома трех мужчин, одного из них спасти не удалось. Погибшим оказался 56-летний хозяин дома. Двое пострадавших (их данные устанавливаются) госпитализированы в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить конфликт.
Облачная погода продержится весь день. Ночной мокрый снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. На дорогах гололедица.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: