Главная Новости Криминал и происшествия Во время пожара под Харьковом погиб 56-летний мужчина, еще двое пострадали
12.03.2018  12:33   

Во время пожара под Харьковом погиб 56-летний мужчина, еще двое пострадали

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности эксплуатации печного отопления.


// ГСЧС

Под вечер 11 марта произошел пожар в частном жилом доме поселка Старый Мерчик Валковского района.

К моменту прибытия пожарных в доме горели домашние вещи, а также деревянные конструкции крыши и стены. Площадь горения составила около 25 кв.м.

Еще до прибытия спасателей местные жители вытащили из задымленного дома трех мужчин, одного из них спасти не удалось. Погибшим оказался 56-летний хозяин дома. Двое пострадавших (их данные устанавливаются) госпитализированы в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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