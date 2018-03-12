12.03.2018 12:33

Во время пожара под Харьковом погиб 56-летний мужчина, еще двое пострадали

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности эксплуатации печного отопления.



// ГСЧС

Под вечер 11 марта произошел пожар в частном жилом доме поселка Старый Мерчик Валковского района.



К моменту прибытия пожарных в доме горели домашние вещи, а также деревянные конструкции крыши и стены. Площадь горения составила около 25 кв.м.

Еще до прибытия спасателей местные жители вытащили из задымленного дома трех мужчин, одного из них спасти не удалось. Погибшим оказался 56-летний хозяин дома. Двое пострадавших (их данные устанавливаются) госпитализированы в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом.