Жильцов 16-этажки эвакуировали из-за пожара в лифте

Специалисты выясняют причины возгорания.
12 марта в 8:24 поступило сообщение о пожаре в лифтовой шахте жилого шестнадцатиэтажного дома по улице Зубарева, 55.
Тушить возгорание отправились три отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей.
В лифтовой шахте между 6-м и 9-м этажами горел силовой кабель. Дым начал распространяться на верхние этажи. К месту происшествия вызвали лифтовую и энергетическую службу для отключения электропитания в лифтовой шахте.
В это время сотрудники ГСЧС спасли с верхних этажей женщину 1980 года рождения и ее трехмесячного ребенка, а также эвакуировали 18 жителей дома. Маленького ребенка госпитализировали в 1-ю детскую больницу для диагностики.
После полного отключения электропитания сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара. В 9:03 он был локализован, в 9:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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