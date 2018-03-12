12.03.2018 14:31

Жильцов 16-этажки эвакуировали из-за пожара в лифте

Специалисты выясняют причины возгорания.



// ГСЧС

12 марта в 8:24 поступило сообщение о пожаре в лифтовой шахте жилого шестнадцатиэтажного дома по улице Зубарева, 55.



Тушить возгорание отправились три отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей.

В лифтовой шахте между 6-м и 9-м этажами горел силовой кабель. Дым начал распространяться на верхние этажи. К месту происшествия вызвали лифтовую и энергетическую службу для отключения электропитания в лифтовой шахте.

В это время сотрудники ГСЧС спасли с верхних этажей женщину 1980 года рождения и ее трехмесячного ребенка, а также эвакуировали 18 жителей дома. Маленького ребенка госпитализировали в 1-ю детскую больницу для диагностики.



После полного отключения электропитания сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара. В 9:03 он был локализован, в 9:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.