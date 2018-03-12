Главная Новости Криминал и происшествия Жильцов 16-этажки эвакуировали из-за пожара в лифте
12.03.2018  14:31   

Жильцов 16-этажки эвакуировали из-за пожара в лифте

Специалисты выясняют причины возгорания.


// ГСЧС

12 марта в 8:24 поступило сообщение о пожаре в лифтовой шахте жилого шестнадцатиэтажного дома по улице Зубарева, 55.

Тушить возгорание отправились три отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 20 спасателей.

В лифтовой шахте между 6-м и 9-м этажами горел силовой кабель. Дым начал распространяться на верхние этажи. К месту происшествия вызвали лифтовую и энергетическую службу для отключения электропитания в лифтовой шахте.

В это время сотрудники ГСЧС спасли с верхних этажей женщину 1980 года рождения и ее трехмесячного ребенка, а также эвакуировали 18 жителей дома. Маленького ребенка госпитализировали в 1-ю детскую больницу для диагностики.

После полного отключения электропитания сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара. В 9:03 он был локализован, в 9:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 Криминал и происшествия Во время пожара под Харьковом погиб 56-летний мужчина, еще двое пострадали 12.03 Криминал и происшествия На пожаре под Харьковом погибла пенсионерка 11.03 Криминал и происшествия Тела двух мужин обнаружили в горевшем здании Харькова
 
 

Видео

На Харьковщине дефицита вакцин нет
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 