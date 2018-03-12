12.03.2018 15:51

На пешеходном переходе Chevrolet задел подростка

Авария произошла около восьми часов утра на улице Роганской.



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16-летний подросток пытался перейти дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и выбежал на проезжую часть из-за грузового автомобиля.

Водитель Chevrolet не справилась с управлением и зеркалом задела пешехода. Парень получил незначительные ушибы, от госпитализации отказался.



В отношении водителя, 36-летней харьковчанки, составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.