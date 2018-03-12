12.03.2018 16:26

Суд заслушал подозреваемых по делу о ДТП на Сумской

Сегодня, 12 марта, в Киевском райсуде Харькова прошло очередное заседание по делу о ДТП на Сумской 18 октября.



// mediaport.ua

Были допрошены подозреваемые – Алена Зайцева и Геннадий Дронов, передает Depo.Харкив



Первой суд вызвал на допрос Зайцеву.



Она признала вину и заявила, что помнит момент аварии. Зайцева отметила, что приближаясь к перекрестку улицы Сумской и переулка Мечникова, увидела на светофоре мигающий зеленый, поняла, что не успеет затормозить и решила не снижать скорость. В момент столкновения со вторым автомобилем девушка резко нажала на тормоза и повернула вправо.



Также Зайцева заявила, что указанные в обвинительном акте обстоятельства соответствуют действительности.



Отвечая на вопрос прокурора, девушка не смогла назвать скорость своего авто и оценить, с какой скоростью ехал второй подозреваемый – Геннадий Дронов.



Она добавила, что гонок перед ДТП не было, а уличное освещение работало.



«После столкновения автомобиль перевернуло, мы с пассажиром не могли вылезти, люди пытались помочь и поставить на колеса авто, перевернули, пытались достать нас, открыть двери, дверь не открывалась, пытались разбить лобовое стекло, не получилось, вырвали правую пассажирскую дверь», – сказала Зайцева.



Она добавила, что когда ее достали из машины, она увидела много автомобилей «скорой» и полиции, после чего подбежала к полицейскому, предоставила документы и сказала, что является водителем Lexus.



На вопрос прокурора, где она была перед ДТП, Зайцева заявила, что была в заведении «Чили», однако спиртного не употребляла. Также она заявила, что не употребляет наркотики, а за день до аварии принимала обезболивающее.



На уточняющий вопрос защитника Юлии Козырь относительно употребления наркотиков, Зайцева сказала, что каждые полгода проходит обследование после аварии 2007 года, ее мучают приступы головной боли.



«В последнее время мне помогает только «Пенталгин», – сказала обвиняемая.



По ее словам, лекарства она принимает несколько раз в месяц в количестве одной таблетки.



Также она признала все гражданские иски и пообещала помогать пострадавшим, «когда отбудет наказание».



После допроса подозреваемого Елены Зайцевой суд перешел к допросу Дронова, но тот, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, попросил дать показания после допроса свидетелей.



Прокурор попросил неделю на вызов свидетелей, суд в свою очередь объявил перерыв до 14:00 21 марта.