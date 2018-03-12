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12.03.2018  16:45   

В Харькове задержали водителя с пистолетом

Патрульные нашли в салоне автомобиля предмет похожий на пистолет без соответствующих документов.


kharkivpolice
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, ночью 12 марта на проспекте Индустриальном правоохранители заметили автомобиль марки Daewoo Lanos, который нарушил правила дорожного движения. Полицейские остановили машину, в котором находились водитель и пассажир.
 
Во время поверхностного осмотра автомобиля в салоне правоохранители обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет. Разрешение на предмет мужчины патрульным не предоставили.
 
Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции. Задержанных передали следователям.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  пистолет, харьков, водитель
 
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