12.03.2018 17:20

В Харькове задержали «депутата горловского горсовета»

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали бизнесмена из так называемой «Донецкой народной республики» за финансирование сепаратистов.



ssu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По их сведениям, СБУ совместно с прокуратурой задержали бизнесмена, который владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на временно оккупированной территории Донбасса.

«Бизнесмен» наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

Также задержанный является действующим "депутатом" в оккупированной Горловке. Он входил в десятку крупнейших "налогоплательщиков ДНР".

Во время обысков у него и его родственников изъяли документацию с доказательствами финансирования так называемой ДНР. Также у бизнесмена обнаружили 50 тысяч долларов, 150 тысяч гривен и банковские карточки.

Задержанному объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.