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12.03.2018  17:20   

В Харькове задержали «депутата горловского горсовета»

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали бизнесмена из так называемой «Донецкой народной республики» за финансирование сепаратистов.


ssu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
 
По их сведениям, СБУ совместно с прокуратурой задержали бизнесмена, который владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на временно оккупированной территории Донбасса.
 
«Бизнесмен» наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. 
 
Также задержанный является действующим "депутатом" в оккупированной Горловке. Он входил в десятку крупнейших "налогоплательщиков ДНР".
 
Во время обысков у него и его родственников изъяли документацию с доказательствами финансирования так называемой ДНР. Также у бизнесмена обнаружили 50 тысяч долларов, 150 тысяч гривен и банковские карточки.
 
Задержанному объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Источник:   СБУ
 Тэги:  депутат, харьков
 
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