На Белгородском шоссе легковушка пошла на неудачный обгон

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 марта День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 марта Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.