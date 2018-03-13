Главная Новости Криминал и происшествия На Белгородском шоссе легковушка пошла на неудачный обгон
13.03.2018  10:33   

На Белгородском шоссе легковушка пошла на неудачный обгон

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло около шести часов вечера 12 марта.


// Патрульная полиция

Патрульные сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 21144, выполняя обгон, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем "Джили".

На водителя ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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