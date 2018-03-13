На Белгородском шоссе легковушка пошла на неудачный обгон

Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших произошло около шести часов вечера 12 марта.
Патрульные сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 21144, выполняя обгон, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем "Джили".
На водителя ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: